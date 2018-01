Soigné à Tel-Aviv, Saeb Arekat (OLP). Il ne boycotte pas l’hôpital Rabin.

Un photographe a surpris Saeb Arekat (1), secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP sur un fauteuil roulant au Centre hospitalier Rabin (Tel-Aviv), en route pour subir un une scintigraphie (CT) des poumons. Au mois d’octobre, Saeb Arekat avait subi une greffe de poumon en Virginie (USA).

Saeb Arekat est l’un des plus virulents critiques d’Israël au sein de l’OLP et de l’Autorité Palestinienne. Mais, apparemment il ne rechigne pas à profiter de la qualité des médecins israéliens dans ce pays qu’il honnit tant, qu’il combat dans le monde entier et dont il souhaite la disparition! (LPH) Lire la suite sur israelvalley.com