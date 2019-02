SO FRENCH SO FOOD, semaine de la gastronomie française en Israël, revient pour une septième édition, du 9 au 13 février 2019. Guillaume Gomez, Chef du Palais de l’Elysée, emmène en Israël au Festival So French So Food, 17 chefs français pour leur faire découvrir le pays et sa gastronomie et cuisiner à 4 mains avec des chefs israéliens..

EVENEMENTS. 17 chefs français dont un chef pâtissier et un maître boulanger, menés par Guillaume Gomez, Chef des cuisines du Palais de l’Elysée, et Shalom Kadosh, icône de la gastronomie en Israël et Chef du restaurant Cow on the Roof (hôtel Leonardo Plaza, Jérusalem), tous deux parrains de l’événement, collaboreront avec les meilleurs restaurants gastronomiques d’Israël à Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Nazareth et Tibériade.Lire la suite sur israelvalley.com