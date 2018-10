Sniper israélien ? France 2 devrait faire un reportage sur ce gazaoui

Contrairement à ce que la publication de cette photo puis de cette vidéo pourrait faire accroire … Il n’est pas question de se moquer de la souffrance d’autrui !

Une infiltration ratée, une balle qui siffle. Toutefois on ne saurait plaindre à tous coups ces pauvres palestiniens… N’en déplaise à France 2. L’homme filmé à l’intérieur de cette ambulance palestinienne à Gaza a tenté de franchir la clôture de sécurité et de pénétrer en territoire israélien. Un sniper israélien l’a freiné dans sa course…

Ainsi lorsque l’un de ces « émeutiers-terroristes » se prend une balle en plein dans la partie la plus charnue de son individu, (ce qu’on appelle suivant l’occasion le postérieur, le séant, les fesses, le derrière etc.), on ne peut s’empêcher de sourire…

Même si l’on n’ose titrer, (bonne éducation oblige) : « Voilà ce qui s’appelle l’avoir pris en plein dans le cul(te) ! »