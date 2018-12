Skier au Hermon. « Tombe la neige », en Israël aussi…

La neige est tombée cette semaine sur le Hermon et la station a pu ouvrir ses portes ce dimanche matin. Entre 5 et 10 cm de neige se sont amassé sur les pentes et cela devrait tenir car la température au niveau supérieur est de 1 degré, 4 degrés au niveau de la station. Le ciel est clair et le soleil brille, bref, une belle saison qui s’annonce. (http://koide9enisrael.blogspot.com/2018/12/la-station-du-mont-hermon-ouvert-ses.html)Lire la suite sur israelvalley.com