Six nouveaux incendies déclenchés dans les communautés du sud d’Israël

An Israeli soldier looks at a burning wheat field near the Kibbutz of Nahal Oz along the border with the Gaza Strip, on May 15, 2018 after fires were started by Palestinian demonstrators

JACK GUEZ (AFP)

Six incendies ont été déclenchés samedi dans les communautés du sud d'Israël, alors qu'une délégation égyptienne est arrivée dans la bande de Gaza pour continuer les pourparlers en cours avec le Hamas. Des équipes de pompiers et l'Autorité israélienne chargée de la nature et des parcs ont pu éteindre les flammes après plusieurs heures. Ces feux sont survenus alors que près de 13.000 Palestiniens se sont rassemblés la veille lors d'affrontements avec les forces de sécurité israéliennes à la frontière avec l'enclave palestinienne.