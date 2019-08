Situation sécuritaire: Binyamin Netanyahou fait venir Benny Gantz

Evénement insolite dans cette campagne électorale où les uns et les autres se critiquent allègrement et s’invectivent, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a invité dans ses bureaux son principal rival, Benny Gantz pour le tenir au courant des derniers développements sécuritaires. Israël fait actuellement face à cinq fronts simultanés: l’Irak, la Syrie, le Liban, la bande de Gaza et la Judée-Samarie.Lire la suite sur lphinfo.com