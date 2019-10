Situation politique bloquée

Les équipes de négociateurs du Likoud et de Bleu-Blanc se sont séparées dimanche sans qu’aucune avancée n’ait été annoncée. Les deux parti(e)s ont officialisé leurs désaccords et s’accusent mutuellement de l’échec de cette nouvelle rencontre. Les négociateurs se rencontreront toutefois mercredi prochain, et de leur côté, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz s’entretiendront en tête à tête après cette séance. Cet entretien est à l’initiative du Premier ministre qui a appelé Benny Gantz qui se trouve à Londres et lui a même proposé de se rendre chez lui pour parler afin de tenter une ultime chance.Lire la suite sur lphinfo.com