Sites d’achats populaires en Israël : Asus, Ebay, Next et Amazon.

61 millions de colis ont été acheminés en Israël – un nombre record et en hausse de 16% par rapport à l’année précédente – ce qui représente un poids combiné de 10 000 tonnes, a rapporté le quotidien économique The Marker. Des vêtements et des chaussures, des équipements pour la maison, des accessoires, des gadgets, des vitamines et des cosmétiques figurent en tête de la liste des achats israéliens. Les sites les plus populaires : le chinois Ali Express, Asus, Ebay(1), Next et Amazon raflent la moitié de toutes les commandes. (Times of Israel)

(1) eBay est une entreprise américaine de courtage en ligne, connue par son site web de ventes aux enchères du même nom. Elle a été créée en 1995 par le Français Pierre Omidyar. Elle est devenue une référence mondiale dans son secteur et un phénomène de société. En 2009, elle comptait plus de 276 millions de membres inscrits. Lire la suite sur israelvalley.com