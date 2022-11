Simone Signoret et son ascendance juive

Le mythe est toujours vivace. Simone Signoret, de son vrai nom Simone Kaminker, est née en 1921, en Allemagne, alors sous occupation française. Son père, André Kaminker, un juif d’origine polonaise est journaliste, après avoir servi dans l’armée pendant la Première Guerre mondiale. Retour sur la vie (palpitante) et la carrière (mouvementée) d’une icône.

Actrice mythique du cinéma français, inoubliable interprète de Casque d’Or et de Thérèse Raquin, Simone Signoret est née il y a 100 ans, le 25 mars 1921. Elle est la première comédienne française a avoir remporté l’Oscar de la Meilleure actrice, pour son rôle dans Les Chemins de la Haute Ville.

Simone Signoret, de son vrai nom Simone Kaminker, est née en 1921, en Allemagne, alors sous occupation française. Son père, André Kaminker, un juif d’origine polonaise est journaliste, après avoir servi dans l’armée pendant la Première Guerre mondiale.

La jeune Simone fait ses premiers pas au cinéma au début des années 40, d’abord comme figurante. C’est à cette époque qu’elle décide de prendre un nom de scène et d’abandonner celui de son père pour le patronyme de sa mère. Son histoire personnelle et sa carrière de comédienne seront dès lors étroitement mêlées.

Une lignée paternelle d’origine est européenne:

Avocat de formation, André Kaminker cumul les emplois de traducteur et interprète mais aussi de journaliste au Poste Parisien. La famille Kaminker est issu du milieu juif polonais de Tarnow (cité industrielle du Sud de la Pologne). Le grand-père de Simone, Henry Kaminker (1854-1914), est négociant en diamants et parcourt toute l’Europe. Il épousera à Vienne (Autriche) en septembre 1887 une jeune Autrichienne de confession juive comme lui, Ernestine Hirschler (1866-1949), fille d’un riche négociant de ventes en gros d’origine hongroise. Les Hirschler sont liés à une famille aristocratique de Budapest, les Goldberger de Buda.

Le premier Kaminker connu, Roth Hersch Kaminker (1795-1830) est natif de Brody (aujourd’hui en Ukraine). Il quitte la Galicie natale avec son épouse Mindel Bredin pour s’établir à Tarnow en Pologne aux alentours de 1815. Parmi les ascendants de cette ligne, nous retrouvons aussi des noms d’origine allemande comme les Breunig ou hongroise comme les Adler.

Débuts d’actrice

En 1943, Simone Signoret rencontre le réalisateur Yves Allégret qu’elle épouse cinq ans plus tard, en 1948.

Entre-temps, le couple a une fille, Catherine Allégret, née en 1946. Elle est l’unique enfant de l’actrice. C’est également cette année-là que sa carrière prend son envol, grâce à sa performance dans Macadam, qui lui vaut le prix Suzanne-Bianchetti de la révélation en 1949.

Elle enchaîne ensuite les rôles et tourne pour les plus grands metteurs en scène: Manèges, réalisé par son mari, en 1950, Casque d’Or, de Jacques Becker en 1951, Thérèse Raquin, de Marcel Carné en 1953 et Les Diaboliques, d’Henri-Georges Clouzot, en 1954.

Yves Montand et Simone Signoret : l’amour, au delà de tout

Amants mythiques, Yves Montand et Simone Signoret ont bien failli être emportés par la tempête Marilyn Monroe. Mais ce couple uni par les mêmes valeurs finira par se retrouver pour ne plus jamais se quitter. Retour sur leur histoire, à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Simone Signoret…

Si sa carrière décolle, son couple bat de l’aile. En août 1949, elle quitte Yves Allégret après avoir eu un coup de foudre pour Yves Montand. Elle l’épouse en décembre 1951 et ils vont s’installer aux Etats-Unis.

Là, le couple rencontre l’écrivain Arthur Miller, lui-même marié à Marilyn Monroe. Yves Montand trompera sa femme en entamant une brève liaison avec la star. Yves Montand, Simone Signoret, Marilyn Monroe et Arthur Miller se sont aimés, en tant qu’amis, en tant qu’amants. De ce rectangle amoureux, deux se sont sortis indemnes.

Outre-Atlantique, Simone Signoret tourne l’un des films les plus importants de sa carrière: Les Chemins de la Haute Ville. Grâce à ce long-métrage, réalisé par Jack Clayton, elle obtient successivement un BAFTA, un prix d’interprétation à Cannes et un Oscar, en 1960. Elle est la première actrice française a recevoir cette distinction, avant Juliette Binoche et Marion Cotillard.

La décennie suivante, riche en films politiques et dramatiques, comme L’armée des Ombres, de Jean-Pierre Melville, est couronnée en 1978 par un César de la meilleure actrice, reçu pour son rôle dans La Vie Devant Soi. Comédienne accomplie, Simone Signoret est aussi romancière.

Dernières années

Elle publie une autobiographie, baptisée La Nostalgie n’est plus ce qu’elle était, en 1975, ainsi que deux romans : Le Lendemain, elle était souriante et Adieu Volodia. Côté vie privée, la comédienne devient grand-mère : sa fille, Catherine Allégret, donne naissance à un certain Benjamin Castaldi, en 1970.

Au début des années 80, la santé de Simone Signoret se détériore.

Elle est opérée de la vésicule biliaire et finit par devenir peu à peu aveugle. Emportée par un cancer du pancréas le 30 septembre 1985, à l’âge de 64 ans, elle repose au cimetière du Père-Lachaise, au côté d’Yves Montand, décédé lui en 1991.

Source Journal des femmes