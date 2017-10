Silence d’Israël sur les centrales nucléaires d’Arabie Saoudite.

Tout ce qui touche au nucléaire au Moyen-Orient est en général très commenté en Israël. L’Arabie saoudite lance en octobre 2017 un appel d’offres pour la construction de ses premières centrales nucléaires. Dans ce cadre, elle va prendre contact avec des fournisseurs potentiels comme la France, la Corée du Sud et la Chine. Etonnant! Les israéliens ne commentent pas.

Selon lorientlejour.com : « L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, souhaite lancer en 2018 la construction de deux centrales d’une capacité totale de 2,8 gigawatts (GW), ont ainsi confirmé trois sources différentes à Reuters. L’Arabie saoudite deviendrait ainsi le second pays du monde arabe, après les Émirats arabes unis, à opter pour le nucléaire afin de diversifier ses sources d’énergie.

La première centrale des Émirats devrait entrer en fonctionnement en 2018 après des retards. L’appel d’offres saoudien, qui pourrait représenter plusieurs milliards de dollars, devrait être moins important que ceux envisagés en Inde et en Afrique du Sud, mais les importantes ressources financières de Riyad et l’absence de mouvement antinucléaire dans le pays pourraient en faire l’un des plus intéressants pour un secteur en mal de contrats depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon, en 2011.