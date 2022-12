Si vous ne savez pas quoi dire à vos enfants en allumant la Hanoukia

Que dit-on en allumant les bougies de la Hanoukia ? « Je suis censée parler devant tout le monde lors de la cérémonie de Hanouka, et je n’ai rien à dire », m’a écrit une amie cette semaine. Voici quelques idées en réponse. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

La Hanoukia que nous allumons durant anoukah commémore le fait que les Hasmonéens se sont rebellés contre les Grecs et ont gagné. Les Grecs n’ont pas essayé de nous tuer, ils ont « seulement » émis des décrets sur nous dans le domaine des valeurs. Ils nous ont permis de vivre, mais pas en tant que Juifs. Quelles sont nos lignes rouges aujourd’hui ? Où disons-nous « non » au monde, et sommes-nous prêts à nous rebeller contre les conventions établies ?

Il y a une coutume de ne faire aucun travail pendant l’allumage des bougies. Eh oui, on met de côté le téléphone portable. On arrête de diriger le monde. On regarde ceux qui nous entourent, parler, manger, jouer, chanter, prier, rire, rendre grâce pour la lumière dans nos vies. C’est un défi incroyable pendant huit jours : tenter, au milieu d’une journée de travail et d’activité, de créer un îlot de calme. En sommes-nous capables?

La nuit du Seder est célébrée tout d’un coup. Yom Kippour aussi. Hanouka est une fête graduelle. Ajouter chaque jour un peu plus de lumière, et un peu plus. Ce n’est pas seulement un enseignement technique, c’est une approche de la vie. Nos sages appellent cette méthode « ajouter et aller ». Où dans la vie ajoutons-nous et allons-nous? Quels bons processus d’ajout de lumière traversons-nous, en tant qu’individus et en tant que nation ?

Mais à la fin je lui ai écrit que nous n’avions pas à trop analyser. Il y a un ancien dicton hassidique qui dit : « Nous devons écouter ce que nous disent les bougies de Hanoucca. » On peut simplement se taire, regarder les flammes et la Hanoukia et écouter ce qu’elles disent.

Et le principal, bonne fête!