Si vous êtes fatigués, la paracha de la semaine est pour vous

Vous êtes fatigués ? Si c’est le cas, essayez de lire. De nombreux commentateurs de la paracha parlent de la différence entre Essav le mécréant et Yaakov le juste. Mais avant toute explication, la Torah parle d’une cause qui a influencé Essav dans son choix : la fatigue. Par Sivan Rahav Méir.

La fatigue entraine le manque de concentration, un jugement inadéquat, la colère et le manque de motivation. Dans la vie que mène Essav, la fatigue et la faim constituent des ardeurs de premier plan. Il ne recherche pas l’aspect spirituel et délicat des choses, comme le droit d’ainesse. En d’autres termes, la continuité de l’héritage familial. Peut-être qu’avant que l’on se demande, si tu es juste ou mécréant, devrait-on te demander si tu es fatigué !



Il accepte certes de vendre à Yaakov son droit d’aînesse en échange d’un mets, après être rentré fatigué du champ et il avoue : » car je suis fatigué ».

La force et le courage d’un lion

Le célèbre livre de lois, le Shoulhan Aroukh, commence par cet enseignement : « Lève-toi, chaque matin, avec la force et le courage d’un lion, pour servir ton Créateur ! » En d’autres termes, l’homme doit surmonter ses instincts afin de s’extirper du lit chaque matin. C’est évidemment juste.

Mais j’ai entendu de la bouche de la Rabbanit Yemima Mizrahi, qu’aujourd’hui, en raison des distractions et des tentations nocturnes, en raison du manque de sommeil, qui caractérise la plupart d’entre nous, en raison de notre enclin à repousser l’heure du coucher, peut-être devrait-on ne pas se limiter aux efforts de se lever comme un lion le matin, il faudrait peut-être rajouter : « Que tu vaincs comme un lion de te déconnecter de tout et de te coucher dans les temps ! »

Sivan Rahav Meir est une journaliste de renom au sein de la 12e chaîne de télévision israélienne. Chaque jour, elle offre un petit enseignement de Torah. Il est diffusé un peu partout dans le monde dans une dizaine de langues.