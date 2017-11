Si vous entendez des bruits d’avions de combat dans les semaines qui viennent, pas de panique…….

Le plus grand exercice aérien réalisé en Israël, baptisé « בלו פלאג », drapeau bleu (blue Flag), a été lancé aujourd’hui ce jeudi, avec l’arrivée des flottes des pays participants……Détails….. ..

Le premier exercice, qui commencera dimanche à la base d’Ovda, près d’Eilat, impliquera des avions de l’US Air Force, de Grèce, de Pologne et d’Italie et avec la participation de représentants d’environ 40 pays, pour servir d’observateurs.

Près de 100 aéronefs et des centaines de pilotes et membres d’équipage participeront à l’exercice.