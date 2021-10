Si vous avez manqué sur Arte : Jeunes et juifs, ils revendiquent leur foi

Se cacher ou partir ? Telle est la question qui taraude une partie des jeunes juifs polonais. À Wroclaw, Patrycja et Eryc sont certes fiers de leurs origines, mais n’osent pas afficher publiquement leur religion.

Arte. Le jeune couple ne voit pas d’avenir en Pologne et se prépare à émigrer en Israël. Mais d’autres membres de cette petite minorité revendiquent de plus en plus leur identité. C’est le cas de Radek. Cet étudiant en informatique de Varsovie n’a eu connaissance de ses ascendances juives que tout récemment. Ravi de cette découverte, il a opté pour une pratique rigoureuse du judaïsme.