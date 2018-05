Shopping (Paris). Les touristes d’Israël vont aimer la Rue « Made in France ».

Jusqu’au 15 juillet, une centaine de marques françaises a investi d’anciens ateliers transformés en boutiques rue du Verbois (IIIe). L’occasion de dénicher une flopée de produits originaux et responsables.

Vous rêvez de faire votre shopping à Paris avec des produits fabriqués uniquement en France? Rendez-vous au cœur du Marais, rue du Verbois, rebaptisée momentanément La rue du Made in France, et qui héberge, jusqu’au 15 juillet, huit boutiques et concept-stores éphémères dédiés à la création française.Lire la suite sur israelvalley.com