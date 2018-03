Shoah : la Pologne instaure une journée d’hommage national honorant les Polonais ayant sauvé des Juifs

Les députés polonais ont approuvé mercredi l’instauration d’une journée d’hommage national pour honorer les Polonais ayant sauvé des Juifs pendant la Shoah.

Le projet de loi, initié par le président Andrzej Duda, fera du 24 mars une journée nationale du souvenir. Le Sénat polonais l’a approuvé à la majorité de 58 voix pour, 14 contre et 3 abstentions. Le dirigeant polonais doit à présent ratifier le texte pour rendre effective la loi.

Le projet de loi rend hommage aux Polonais qui ont fait preuve de "courage et de compassion" et qui étaient "fidèles aux plus hautes valeurs éthiques".