Shoah: Israël commémore, les Palestiniens se déshonorent

Alors qu’Israël commémorait hier mardi les millions de victimes de la shoah et malgré les efforts mondiaux pendant des décennies pour éliminer l’antisémitisme, ce dernier demeure bel et bien vivant au sein de l’Autorité palestinienne.

La même diabolisation des Juifs que celle qui était habituelle au Moyen Âge et qui a été répétée par Hitler et le régime nazi est toujours pratiquée par les dirigeants de l’AP – aujourd’hui!

Aujourd’hui encore, lors de la lutte mondiale contre l’épidémie de coronavirus, l’AP diffuse des stéréotypes antisémites. Le porte-parole du gouvernement de l’Autorité palestinienne, Ibrahim Melhem, a déclaré que les Israéliens «aiment l’argent» et qu’Israël préfère donc maintenir l’économie en marche, plutôt que de lutter contre le virus.

Ibrahim Melhem, porte-parole officiel du gouvernement de l’Autorité palestinienne: «Les colonies sont des incubateurs de l’épidémie de [coronavirus], ainsi que les lieux de travail en Israël, des hôtels, des bus, des stations-service et les contacts mutuels directs avec les Israéliens. Israël a des problèmes parce que les Israéliens n’observent pas les mesures préventives. Parce qu’ils aiment l’argent et veulent continuer à faire tourner les roues de la production . »

[Nouvelles officielles de PA TV, 14 avril 2020]

L’antisémitisme palestinien omniprésent est le résultat direct des enseignements de l’Autorité palestinienne. Le Mouvement du Fatah de Mahmoud Abbas a récemment produit une vidéo de propagande prétendument sur l’histoire juive en Europe qu’il a publiée sur la page Facebook officielle du Fatah. Il enseigne que les Juifs se considèrent comme supérieurs: «Nous [les Juifs] sommes une nation qui est au-dessus des [autres] nations… seulement nous sommes les maitres, et tous les autres sont nos animaux. Les non-Juifs. .. selon leur vision du monde sont des serpents.

« Les Juifs, a expliqué le Fatah, » ont mené le projet d’asservir l’humanité « . Ils et se sont alliés avec les nazis pour brûler d’autres Juifs » afin accumuler des richesses. « Les Juifs eux-mêmes ont créé » des ghettos afin de se séparer des autres les gens par arrogance et par dégoût pour les non-juifs. [Les Juifs] étaient détestés à cause de leur racisme et de leur comportement sale. »

Le porte-parole officiel du gouvernement de l’AP, Ibrahim Melhem: «Pourquoi le nombre de personnes infectées [par le coronavirus] est-il élevé parmi les Israéliens? Parce qu’ils donnent la priorité à l’argent. Ils ne veulent pas arrêter les roues de la production, et ils sacrifient donc les infectés parmi leur peuple afin de gagner plus d’argent. Les chefs des cartels et les riches, et avec eux [le Premier ministre israélien] Netanyahou, ne veulent pas paralyser la vie financière parce qu’ils font le calcul: l’argent. »

[Télévision officielle de l’Autorité palestinienne , Palestine ce matin , 29 mars 2020]

SOURCE: Palestinian Meadia Watch