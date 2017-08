Shlomit Malka, la célèbre Top Model israélienne va mieux

L’état de Shlomit Malka, grièvement blessée hier dans un accident de trottinette électrique à Tel Aviv, s’est considérablement amélioré.

Dimanche , Shlomit Malka, âgé de 23 ans, a été blessé lors d’une chute de trottinette électrique sur la piste cyclable trop glissante du boulevard Rothschild de Tel-Aviv.

L’état de santé du Top Model israélien s’est stabilisé et a montré des signes d’amélioration, a rapporté lundi matin Dr Adi Nimrod, qui dirige l’unité de soins intensifs de l’hôpital Ichilov de Tel Aviv. Shlomit Malka serait consciente et aurait parlé avec des proches et avec le personnel de l’hôpital.