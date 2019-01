Shira Ish-Ran: “Nous sommes un miracle ambulant”

Au lendemain de l’arrestation du terroriste qui a failli les tuer, Amihaï et Shira Ish-Ran ont quitté l’hôpital Shaarei Tzedek où ils étaient hospitalisés depuis l’attentat perpétré il a un mois devant Ofra.

Shira Ish-Ran a remercié toute l’équipe médicale si dévouée qui a réussi à la sauver ainsi que toutes celles et ceux dans la population qui n’ont cessé de prier pour elle et son mari. “Je suis arrivée ici couchée et j’en ressors assise”, a-t-elle dit. Mais surtout, elle a tenu à remercier l’Eternel: “Nous sommes un miracle ambulant. C’est une chose extraordinaire. Nous Le remercions chaque jour”.Lire la suite sur lphinfo.com