Shekel et économie. Interview de l’Ex N°2 de la Banque d’Israël, Nadine Baudot Trajtenberg.

Le shekel israélien a été « trop fort » et il a subi « une pression indue » – attisée par un marché mondial en pleine effervescence – et la correction de la situation qui a été constatée ces derniers jours, qui entraînera peut-être même la stabilisation du marché des capitaux internationaux, va affaiblir la devise nationale qui avait atteint ce mois-ci un niveau jamais observé depuis 26 ans face au dollar, déclare l'ex-gouverneure-adjointe de la Banque d'Israël, Nadine Baudot-Trajtenberg, dans un entretien accordé au Times of Israel.