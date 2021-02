Sharon Stone trouve (encore) Israël formidable

Sharon Stone a réitéré cette semaine ce qu’elle avait déjà dit à l’occasion d’une cérémonie organisée à la mémoire de l’ancien président de l’Etat d’Israël, Shimon Pérès.

Elle n’en démord pas ! Sharon Stone avait déclaré il y a quatre ans et demi au cours d’une cérémonie à la mémoire de Shimon Pérès qu’Israël « était un endroit formidable ».

Cette semaine, elle était interviewée par des journalistes à propos de sa carrière. L’un d’entre eux lui pose soudain une question sur Israël. Il a vraisemblablement, l’intention de la titiller.

« Diriez-vous, comme vous l’aviez affirmé en 2016 qu’Israël est un pays formidable » ?

La réponse de la star fuse : « A propos d’Israël, on entend et on voit souvent des choses terribles à la télévision. Mais une fois que vous posez les pieds dans ce pays, vous prenez conscience de la réalité. Le pays est beau, la nourriture est délicieuse et les gens là-bas sont merveilleux. J’ai vécu une expérience extraordinaire lors de ma visite en Israël, un pays formidable ».

D’autres questions ?