« Shahak » ou comment décrocher une bourse d’études en Israël ?

Le Ministère de l’immigration et de l’absorption fête les 40 ans du programme « Shahak » ! 40 ans, le bel âge… Mais « Shahak » : Qu’est-ce donc ?

Comment obtenir une bourse d’études en Israël ? Courtes parenthèses étymologiques, le mot « Shahak » est un composite original de trois mots hébreux, « Sherut », (« Service » en français), « Hevrati », (« Communautaire ») et « Kehilati », (« Intégration »), trois fonctions qu’il revendique trop modestement ( la preuve ) Shahak est encore inconnu au bataillon !

En fait, est-il précisé sur leur site, ce programme est un cadre dans lequel les étudiants immigrants se portent volontaires pour aider la communauté pendant leurs études à l’université, ce pourquoi ils reçoivent une aide financière.

Mis en place par ce que l’on peut appeler également le Ministère de l’Alya et de l’Intégration, le programme « Shahak » offre donc une bourse d’études aux étudiants Olim en contrepartie d’un bénévolat, d’une activité d’intérêt commun.

Une bourse d’études pour du bénévolat

Ainsi ce programme conçu en fonction des centres d’intérêt de chacun des étudiants leur permettra de découvrir les différents aspects de la société israélienne et de vivre une expérience professionnelle et sociale des plus riches.

(A noter que le choix d’un organisme, qu’il s’occupe plus spécifiquement d’écoles, de centres de jeunesse, de maisons de quartiers, d’hôpitaux, de maisons de retraite, de centres d’hébergement d’urgence, etc., pour être accepté, se devra de faire partie de structures reconnues par le Minhal, (les employés de ce département « étudiants nouveaux immigrants » les accompagnant pour la durée de leurs études.)

L’organisme se devra d’être à but non-lucratif, le type d’activité à caractère social, individuel ou collectif, l’exercice du bénévolat ne concernant en aucun cas les travaux administratifs ou de bureau. En revanche les activités devront comporter une contribution communautaire, une insertion au sein de la société israélienne.

Cette année marque donc le 40e anniversaire de « Shahak ». Créé en 1979, des dizaines de milliers de nouveaux étudiants immigrants ont vécu cette magnifique expérience.

Chaque année, 50 étudiants exceptionnels, au dévouement particulier reçoivent une décoration spéciale plus une bourse qui l’est tout autant dans le cadre du prix d’excellence « Hanokh Tsamir z »l » (ancien directeur du ministère de l’Alya et de l’Intégration).

Gageons que vous pourriez être l’un des 50 et pourquoi pas le premier de cette pratique pas comme les autres.