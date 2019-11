Shabbat Mondial: Plus d’un million de Juifs réunis

Ce qui a commencé en 2013 comme une initiative limitée en Afrique du Sud est devenu aujourd’hui, le Shabbat Mondial, qui réunit plus d’un million de Juifs dans le monde entier. Cette année, la 7e édition aura lieu Shabbat Vayera et sera organisée dans près de 1600 villes à travers le monde, suivant le principe désormais connu : des centaines de communautés dans le monde initient des repas shabbatiques, des hafrachot hala, des cours, des melavé malka, tout cela pour que le plus grand nombre de Juifs puissent goûter à l’expérience du Shabbat.Lire la suite sur lphinfo.com