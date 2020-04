Yaïr Lapid est intervenu mardi soir à la télévision pour réagir officiellement à l’annonce de la signature d’un accord d’union entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz. Il s’est lancé dans une diatribe d’une rare violence contre le gouvernement qui est en train de se former et également contre celui qu’il qualifiait encore il n’y a pas si longtemps de « meilleur Premier ministre possible pour le pays », Benny Gantz.Lire la suite sur lphinfo.com