Seulement 2600 Olim de France pour 2018 !

A l’occasion de la fin de l’année civile 2018, l’Agence Juive a publié ses données sur la Alya, révélant que plus de 29 600 nouveaux immigrants s’étaient installés en Israël au cours de ces douze derniers mois.

Ces chiffres indiquent une hausse de près de 5 % par rapport à 2017 où l’on a enregistré l’arrivée en Israël de plus de 28 220 personnes. Les Juifs russes sont les plus nombreux à s’être établis en Israël au cours de cette période avec plus de 10 500 Olim, ce qui correspond à une hausse importante, de 45 %, par rapport à l’année précédente.Lire la suite sur lphinfo.com