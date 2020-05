Seulement 13 nouveaux cas de Covid19 ces dernières 24 heures en Israël

Seulement 13 nouveaux malades infectés par le coronavirus diagnostiqués entre mardi matin et mercredi matin dans tout le pays. C’est le nombre le plus faible enregistré depuis le début mars malgré 7 183 tests tout de même effectués ces dernières 24 heures. Le nombre de patients total atteints par le virus depuis le début de l’épidémie s’élève à présent à 16 539. 61 malades sont dans un état grave, dont 51 sous assistance respiratoire. Deux israéliens sont morts depuis hier matin ce qui porte à 262 le nombre de personnes décédées et 12 173 personnes ont déjà guéri de la maladie tandis que 4 104 sont encore malades.Lire la suite sur tel-avivre.com