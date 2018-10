Alexander, Brian et Louis Stuart-Houston ont passé leur vie à cacher leur ascendance controversée. Et pour cause, ces trois hommes sont les petits-neveux d’Adolf Hitler. Ils sont tous établis au même endroit, à Patchogue, sur l’île de Long Island (New York). Là-bas, la plupart de leurs voisins ignorent tout de leur lourde histoire familiale…….Détails……..