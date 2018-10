Sérieuse mise en garde d’Israël à France 2 : “Votre reportage sur Gaza peut mettre en danger les Français de confession juive”

Israël a accusé jeudi France 2 de mettre en danger les Juifs de France avec la diffusion jeudi soir d’un reportage intitulé “Gaza, une jeunesse estropiée”, présageant d’un parti pris anti-israélien.

“Je me permets par la présente d’attirer votre attention sur la diffusion imminente d’un reportage sur la chaîne France 2 et mon inquiétude quant aux répercussions dommageables et dangereuses qu’il pourrait engendrer sur la communauté juive de France”, a écrit l’ambassadrice d’Israël en France, Aliza Bin Noun, dans un courrier adressée à la direction de France Télévisions.

Selon la diplomate israélienne, “le reportage présente non seulement un point de vue déséquilibré par rapport à la situation à Gaza mais met également Israël en avant d’une façon très négative”.Lire la suite sur lemondejuif.info