Selon une nouvelle enquête, 52% des Juifs Israéliens souhaiteraient des conversions au judaïsme plus souples

L’enquête, réalisée par le Centre de recherche Guttman, portait sur le système de conversion au Judaïsme en Israël. Les personnes interrogées devaient indiquer quel système de conversion au Judaïsme il souhaitait pour l’Etat Juif. Cinq cent quatre-vingt-six hommes et femmes ont été interrogés sur Internet et par téléphone le mois dernier. Et aux vues des résultats de l’enquête, les Juifs israéliens sont fortement divisés sur le sujet…lire la suite sur tel-avivre.com