Selon l’ONU, l’aggravation de la pauvreté chez les Palestiniens est due à « l’occupation » !

Le rapport annuel de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) a annoncé ce mardi que l’aide des donateurs aux Palestiniens a chuté de 38% entre 2014 et 2016 et qu’il y a une aggravation de la pauvreté en Judée Samarie, qui s’expliquerait selon l’organisation en partie par le fait que « l’occupation Israélienne a empêché cette aide de se traduire par des progrès concrets en matière de développement »……Analyse……..