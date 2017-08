Selon l’ancien mufti de Jérusalem, Israël aurait implanté des équipements d’espionnage dans la mosquée Al-Aqsa !

» A l’intérieur de la mosquée et dans les bureaux de la mosquée, des carreaux ont été retirés et remis en place. Et nous savons ce qui se cache derrière ces carreaux, » déclare l’ancien grand mufti de Jérusalem, le Sheikh Ekrima Sa’id Sabri (photo ci-dessus). Il fait appel au monde musulman pour qu’il se rallie contre Israël…..Détails………

Le Sheikh Ekrima Sa’id Sabri, ancien grand mufti de Jérusalem, actuellement président du conseil suprême musulman en Israël, a lancé ces allégations tenant de l’incitation à la violence contre l’Etat juif.

« Les autorités d’occupation (Israël), ont caché des équipements permettant d’espionner l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa et sous la mosquée pendant que le site était fermé », dit-il sur les média sociaux en arabe.

Connu comme l’un des personnages les plus extrémistes de la communauté musulmane, il n’a pas caché par le passé son soutien aux attentats contre des Israéliens.



