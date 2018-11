Sécurité civile. En Israël, lorsque vous entendez une alarme, que faire?

Lorsque vous entendez une alarme, vous devez entrer dans la zone protégée dans le délai imparti conformément aux instructions suivantes: les personnes séjournant dans le bâtiment devront entrer dans un abri blindé, un abri non blindé, une cage d’escalier ou une pièce intérieure et fermer les portes et les fenêtres. IMPORTANT: Restez dans la zone protégée pendant 10 minutes.

Les personnes circulant en voiture doivent s’arrêter au bord de la route, sortir du véhicule et entrer dans un bâtiment ou un abri à proximité. Si vous ne pouvez pas atteindre le bâtiment ou l’abri, sortez du véhicule, allongez-vous au sol et protégez votre tête avec vos mains.

Un conducteur de bus sur une route interurbaine doit s'arrêter quand une alarme retentit et ouvrir les portes. Les passagers doivent s'accroupir sous les fenêtres et se protéger la tête avec leurs mains. Après 10 minutes, ils pourront reprendre la route. Sur les routes urbaines, le conducteur doit s'arrêter sur le bord de la route et ouvrir les portes. Les passagers doivent descendre et atteindre le bâtiment le plus proche. S'il n'y a pas de bâtiment à proximité, vous devez descendre de l'autobus, vous accroupir et protéger votre tête avec vos mains.