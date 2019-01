Habituée des grands nombres, (on parle de plus de 30 millions de véhicules déjà équipés), « Mobileye », cette Start-up sise à Jérusalem est fière d’annoncer que plus de 25 des plus grands constructeurs automobiles mondiaux comptent sur sa technologie pour rendre leurs véhicules plus sûrs.

Plus, encore et toujours plus : Dernièrement, au CES 2019 de Las Vegas, « Mobileye » a annoncé que deux de ses partenaires chinois – Beijing Public Transport Corporation et Beijing Beytai – étaient prêts à exploiter cette géniale technologie pour développer un service de transport public en Chine.

On imagine l’impact d’une telle décision même si « Mobileye » prévoit de déployer ses voitures entièrement autonomes seulement dans 4 ans. En attendant, au début de l’année prochaine, en partenariat avec Volkswagen et l’importateur de voitures israélien Champion Motors, Mobileye lancera la première phase de ce qui devrait se généraliser : La libre circulation des voitures autonomes en Israël.

Si tout se passe comme prévu, Champion Motors dirigera les opérations et le centre de contrôle, Volkswagen fournira les voitures, le gouvernement israélien contrôlera les infrastructures et le trafic, et « Mobileye » fournira les systèmes de conduite autonomes.

Et les Volkswagen sans conducteur d’embarquer pour commencer des passagers sur des itinéraires présélectionnés à Tel-Aviv, dans une zone d’environ 11 kilomètres carrés. L’étape suivante que « Mobileye » espère bien franchir d’ici 2022, consistant à déployer « quelques dizaines de véhicules » sur des routes publiques avant que le service ne soit étendu à tout Israël l’année suivante.

La voiture autonome doit encore convaincre

Ceci-étant, il faut savoir que la majorité des personnes interviewées n’est pas pressée de vivre pareille aventure !

Plus de 60% ont déclaré qu’elles n’étaient pas « enclines », (le mot est joli !), à conduire ces voitures autonomes, près de 70% ont exprimé leur « inquiétude » de partager la même route et 59% sont persuadées que les voitures autonomes ne seront « pas plus sûres » que les autres !

Toutefois, en imaginant que fonctionne comme promis la technologie de prévention des accidents basée sur l’apprentissage automatique, « Mobileye » pourrait être une aubaine pour les millions de personnes qui risquent leur vie à chaque fois qu’elles montent dans une voiture.

Car enfin, actuellement, c’est bien l’erreur humaine, et elle seule, qui est responsable d’environ 94% des accidents de la route, les trois principales causes de mortalité étant induites d’une conduite distraite ou en état d’ébriété et d’un évident non contrôle de la vitesse.