Secourisme et attentat: L’expertise israélienne de ZAKA débarque en France

« Non-assistance à peuple en danger. Parce que nos gouvernants sont dans le déni, nous tombons comme des quilles à chaque attentat.

Ma conviction est que le pire est devant nous. Même la principale association d’aide aux victimes n’a plus les budgets suffisants pour secourir dans l’urgence.

Plus d’argent pour prévenir et gérer les attentats. Les catastrophes actuelles et à venir. Plus de budget pour nous protéger. Nous allons donc mourir. Au hasard: vous, eux, mon enfant, moi.

Je suis en Israël, Je regarde autour de moi. Je constate à chaque attentat, + 200 en 2017…qu’une association est sur le terrain avant toutes les autres. Sur les lieux en seulement moins de…5 minutes!

MOINS DE 5’…

Imaginez…souvenez- vous du temps qu’ont mis les forces de l’ ordre à intervenir au Bataclan… Sécuriser un périmètre…attendre les ordres…attendre les secours…attendre les autorisations…attendre que la mort ne frappe encore et toujours plus. Simplement parce que les ordres tardent.

Parce qu’ici en France on n’est pas formé, nos politiques sont dépassés par les événements, sidérés eux aussi ou dissociés, je ne veux plus chercher d’explication. SEULS LES FAITS COMPTENT.

Et la réaction de ces politiques aux attentats et catastrophes est tout simplement non-adaptée à la situation. Non-appropriée à l’état de crise et d’urgence.

Décrète-t-on un pays en état d’urgence lorsqu’on ne confie pas aux experts la lutte contre le terrorisme? Décrète-t-on un pays en état d’urgence en épuisant son armée Au lieu de former civils, services de sécurité des grandes entreprises ? Les former à anticiper ou gérer ce nouveau péril? Un danger issu du terrorisme islamique.

Oh malheur…même ces mots sont un problème dans ce pays pour lequel mon grand-père s’est battu. DENIER LES FAITS ET NIER LES MOTS.

Alors vous pensez…demander de l’aide aux experts israéliens du terrorisme ! Seulement par petite touche…de façon bien circonscrite. Essentiellement pour les grandes manifestations mobilisant nos dirigeants.

Nous le peuple…assumons donc notre sécurité seuls ou parons-nous du statut de victimes ! Et une fois les hommages et fonds alloués, circulons et regagnons le rang grandissant du flot victimaire. Du statut d’assistés, nous glissons tranquillement vers celui de victimes. Toujours la même logique. Ne pas être acteur et responsable de sa vie.

ZAKA, des experts mondiaux

En Israël, on connaît le terrorisme depuis 1947. Une Association; ZAKA est sur les lieux en quelques minutes. Ce sont les experts mondiaux. Ils forment l’armée aux USA et sont les 1ers sur le terrain, lors de catastrophes naturelles ou d’attentats.

Le gouvernement israélien les aide. À hauteur de 18% leur budget. Autant dire presque rien. 18% ! Malgré cela ils sont N°1 en raison de leur expertise et de leur longue expérience du terrain. Ce qui veut dire que 82% du budget de « Zaka monde » vient de DONS.

Pour rémunérer les permanents, pour acheter les motos d’intervention rapide, des kits de secours, des billets d’avions…. 82% du budget provient de dons de la communauté juive ET non juive dans le monde.

En Israël, lorsque survient un attentat, les bénévoles de Zaka sont des avocats, infirmiers, psy, médecin, chef d’entreprise… Tous stoppent net leurs activités professionnelles et foncent sur les lieux! Tout cela en quelques minutes..

IMPOSSIBLE DE FAIRE CELA AUJOURD HUI EN FRANCE.

Notre bulle de DÉNI donne encore l’illusion que nous sommes protégés. Pas de grande peur = Pas de mouvement de masse dans les rues. Pas d’héritage culturel du danger…pas de solidarité à l’israélienne. CELLE DU PEUPLE.

Nous savons tous en France, au sein de la communauté juive en particulier et des militants laïques d’autre part, qu’une lame de fond s’est mise en mouvement. Installant subrepticement les jalons d’un nouvel ordre totalitaire à venir.

Nous vivons attentats après attentats l’expérience que nous ne sommes pas protégés. Que le gouvernement ne déploie pas suffisamment de moyens. Qu’il n’anticipe pas assez. Bref, qu’il ne semble pas du tout prendre la mesure de la gravité de la menace malgré ses effets d’annonces.

Chacun va devoir être responsable de sa propre sécurité semble-t-il. Chacun va devoir se former. Anticiper les dangers. Assurer en cas d’attaque. Gérer la panique et le sang. Le bruit des armes. Le bruit des hurlements de douleurs et de peur. Soigner ses blessures et ses maux.

Sur la question du terrorisme, la France, l’Europe ne sont pas du tout au niveau.

ZAKA n est plus l’association orthodoxe de ses débuts

Et ZAKA L’EST. ZAKA l’est partout dans le monde. Auprès des citoyens de confession juive et des autres. ZAKA est constitué de bénévoles et de permanents laïques, arabes, chrétiens… QUI LE SAIT?

Qui sait que Zaka aide et forme aussi des communautés arabes ? ZAKA n est plus l’association orthodoxe de ses débuts. Ces pionniers ont insufflés ã cette association leur âme juive solidaire et chaque humain qui aujourd’hui la rejoint est habité par ce sentiment de fraternité universelle.

ZAKA A DÉCIDE D’APPORTER À LA FRANCE SON AIDE. SON EXPERTISE : ATTENTATS ET SOUTIEN psychologique post trauma aux victimes. Bien que Zaka soit le leader mondial, ZAKA FRANCE ne bénéfice aujourd’hui d’AUCUN fond public. Aucun.

Pourtant nous allons apporter, importer en France l’expertise ZAKA « secourir et soigner. » Avec quels moyens? Nous allons lever des fonds. Ici en France et dans toute l’Europe. Nous n’allons pas compter sur l’État.

Nous allons compter sur le fameux « miracle israélien », comme son homologue de rêve américain. Tous citoyens, quelle que soient sa confession bénéficiera de l’expertise, des interventions et des soins de Zaka France.

Je vais me charger de ce développement avec des hommes de grande qualité, aux ressources précieuses. Oui il en existe encore. Je veux aller VITE.

Très vite car j’ai la conviction que le pire est devant. Ce démarrage a besoin de vous. DONNEZ s’il vous plait ! Parrainez, faites découvrir aux citoyens non juifs cet univers incroyable d’expertise et de fraternité désintéressée !

Semez avec moi.

Depuis Macron je n’ose plus dire semez le « changement …ce serait plutôt semez ce qui permettra d’être protégé. Ce qui permettra de faire découvrir Israël tel qu’ il est sur Le terrain et non au travers des médias partiaux.

L’État français est dépassé par les événements, il n’est pas approprié au contexte de guerre.

ZAKA va former la France à se protéger et à gérer. ZAKA va former les citoyens, les institutions, les grandes entreprises, les associations face à la menace attentat.

Ce démarrage a besoin de vous.

Cette fois, c’est moi la thérapeute de terrain qui a besoin de vous. C’est à mon tour aujourd’hui de vous demander de l’aide :

Mes amis. Mes contacts. Ma famille.

ZAKA le rendra au centuple! »

https://www.leetchi.com/c/association-de-zaka-france-attentats-et-soutien-aux-victimes

Emmanuelle Halioua

A qui vient d’être confié le développement de Zaka France Attentats et soutien psy aux victimes de toutes confessions.