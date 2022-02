Scoop TV Palestine : Il n’y a jamais eu d’attentats contre des civils israéliens

« Si vous répétez un mensonge assez gros et que vous y revenez sans cesse, les gens finiront par y croire. » Cette phrase décrit un principe fondamental de la propagande nazie, mais on pourrait également dire qu’elle s’applique à la répétition par l’AP de mensonges et de diffamations en tous genres..

Pour un scoop « fake news », il est de taille. L’Observatoire des médias palestiniens a débusqué un « gros mensonge ». L’auteur de ce « fake news » est Nasser Al-Lahham. C’est un animateur régulier de la télévision officielle de l’Autorité Palestinienne. Ce dernier a blanchi tous les terroristes palestiniens, affirmant qu’ils avaient « refusé de tuer des enfants et des civils ». semblant ignorer toute l’histoire de la terreur palestinienne, dans laquelle des milliers de civils israéliens ont été ciblés et assassinés, Al-Lahham est même allé jusqu’à dire que les Israéliens cherchent à tuer des civils et des enfants palestiniens.

Comme si cela ne suffisait pas, Al-Lahham a répété son scoop mensonger la semaine suivante dans une tentative apparente de le cimenter dans la conscience publique.

Scoop de la première semaine

Nasser Al-Lahham, animateur officiel de l’AP TV : « Je tiens à souligner à nouveau ce que j’ai dit dans les épisodes précédents : pas un seul Palestinien n’a mené une seule opération (c’est-à-dire une attaque terroriste) dans le but de tuer des civils, mais toutes les opérations que le Les partis sionistes menés avaient pour but de tuer [des civils]… Les Palestiniens kidnappent ou tirent en l’air pour exprimer la justice de leur cause, tandis que les Israéliens tirent pour tuer. [Télévision officielle de l’AP, des archives israéliennes , 12 décembre 2021]

et la semaine suivante…rebelotte

Nasser Al-Lahham, animateur officiel de l’AP TV : « Les combattants palestiniens – du Fatah, du FPLP, du DFLP et de toutes les factions, avec tout le respect que je leur dois ainsi qu’au mouvement Hamas – ont refusé de tuer des enfants et des civils… Nous-mêmes -les combattants qui se sacrifient, nos combattants et nos membres du Fatah, du FPLP et du Hamas, et tous les combattants qui se sacrifient de la révolution palestinienne n’assassinent pas d’enfants et de civils, alors qu’Israël assassine des enfants et des civils. [Télévision officielle de l’Autorité palestinienne, extrait des archives israéliennes , 5 décembre 2021]

SOURCE : Palestinian Media Watch