Scoop: Il y aura de la neige à Tel-Aviv pendant les mois d’été!!!

Bouleversement climatique, réchauffement des pays froids et refroidissement des pays chauds? Va-t-il neiger sur Tel-Aviv cet été?, non, rassurez-vous, rien de tout cela évidement mais juste histoire de vous annoncer en fanfare que pour la première fois en Israël, lorsque les températures extérieures seront proches de 40 C °, vous pourrez passer la journée dans un parc enneigé à Tel Aviv du 23 Juillet au 31 Août 2018….Lire la suite sur tel-avivre.com