Schwarzenegger sur la Shoah : “Le devoir de mémoire est un combat de tous les jours”

L’acteur américain et ancien gouverneur de l’Etat de Californie, Arnold Schwarzenegger, s’est associé samedi à la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

“Plus jamais. Ce n’est pas une promesse passive. Elle exige un travail rigoureux et constant. Nous devons activement combattre la haine et l’intolérance, interroger nos propres préjugés et chercher en nous nos bons côtés. Nous ne devons jamais oublier. Pas uniquement lors de la Journée internationale de l’Holocauste. Tous les jours”, a-t-il écrit sur Twitter. Lire la suite sur lemondejuif.info