IsraelValley (Dan Assayah). Dans le flot continu d’articles provenant de la presse française (qui fait preuve d’angélisme face aux terroristes du Hamas), et dans sa haine anti-Netanyahou, le journaliste donneur de leçon typiquement « Made in Arrogance » du Nouvel Obs, Daniel Shneidermann, a perdu la boule et s’en prend, avec ardeur, à Netta, chanteuse israélienne. Lire la suite sur israelvalley.com