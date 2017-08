Scandale. La ville d’Arosa (Suisse) devient célèbre en Israël.

Les propriétaires du complexe d’appart-hôtel Aparthaus Paradies de la ville d’Arosa en Suisse ont commencé par provoquer l’étonnement puis l’ire des touristes juifs en placardant des affichettes à l’attention des seuls clients Juifs de l’hôtel.

Ainsi on pouvait lire: « A nos invités Juifs, SVP merci de vous doucher avant de vous baigner à la piscine et si vous ne respectez pas la règle, je serais dans l’obligation de vous en empêcher l’accès ».

De nombreux Juifs orthodoxes passent leur séjour d’été dans cet établissement et cela depuis quelques années. Les clients n’en ont pas crus leur yeux lorsqu’ils ont découvert l’écriteau de la piscine.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, ils sont ensuite tombés sur l’affiche de la cuisine : « Pour nos clients Juifs, vous avez accès au réfrigérateur aux horaires suivants : le matin entre 10 et 11h et l’après-midi entre 17h30 et 18h30« .