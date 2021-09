« Scalpez-les! » Connaissez-vous le chant antisémite des pelotons de la gendarmerie algérienne?

Dans un exercice de marche militaire, le peloton de la gendarmerie nationale algérienne a chanté un air patriotique pour encourager ses troupes: « Tournez vos canons vers les Juifs … afin de les tuer … les abattre … Scalpez-les! »

La vidéo a été postée sur Internet pour marquer la Journée Révolution de l’Algérie, mais le post n’a pas précisé quand la vidéo a été filmée.Voilà ce chant militaire algérien antisémite:

«Allons, les hommes, allons! Allons visiter le cimetière … en l’honneur des martyrs… La tombe du martyr brille… Et le Prophète Muhammad va s’engager au nom de sa nation… Oh, les Arabes … et vous, fils d’Arabes … marchez sur eux … et retournez vos armes contre les Juifs … afin de les tuer …de les abattre … Scalpez-les! Pour que cela soit à la hauteur de vos vœux… allez de l’avant, sous la protection d’Allah… Soyez l’armée du Seigneur des mondes! Si vous le faites bien, vous serez récompensés… L’Algérie nous appartient et pas aux autres… Vive notre Algérie libre… Sa terre appartient aux musulmans pour toujours. »

Certains pourraient être heurtés par « Vive l’Algérie Libre! mais de notre point de vue, la gendarmerie nationale algérienne ne devrait plus défiler sous cet air antisémite!

Voir la vidéo sur MEMRI TV