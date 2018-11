Sarah Netanyahou, Brigitte Macron, Melania Trump. Netanyahou rencontre Poutine.

La Photo du Jour. Sarah Netanyahou entre Brigitte Macron et Melania Trump à Paris. Le porte-parole de la présidence russe a annoncé que, dans le cadre de leur visite à Paris, Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu s’étaient entretenus ce dimanche dans les couloirs de l’Élysée. Le Président russe et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont eu l’occasion de s’entretenir dans les couloirs de l’Élysée, vient d’annoncer Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine.«Vladimir Poutine a eu une conversation en tête-à-tête avec Benjamin Netanyahu au palais de l’Élysée», a-t-il indiqué.

Dans le cadre des célébrations à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, les interlocuteurs se sont rencontrés à Paris, pour la première fois après le drame de l'avion militaire russe au-dessus de la Méditerranée. Benjamin Netanyahu s'est félicité de son entretien avec Vladimir Poutine à Paris et a qualifié l'entretien avec le Président russe d'«excellent et important». Le Président russe a pour sa part annoncé qu'il était parvenu à avoir une brève conversation avec Donald Trump à Paris dans le cadre du petit-déjeuner d'affaires au palais de l'Élysée, et l'a qualifiée de bonne.