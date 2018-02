Santé Numérique. La Grande-Bretagne fait appel au savoir-faire israélien.

L’ambassadeur britannique en Israël David Quarrey et l’homme d’affaires et philanthrope britannique David Dangoor ont lancé la « UK Israel Dangoor Health Initiative », un programme phare conçu pour rationaliser l’innovation israélienne dans le domaine de la santé numérique au sein du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni.

« Ce sera l’une des choses les plus importantes que je ferai ou que l’ambassade fera toute l’année », a déclaré M. Quarrey lors du lancement à sa résidence officielle lundi. Cela apportera l’innovation et la technologie israéliennes pour le bien du peuple britannique, car il est clair que le NHS doit changer et innover. Je crois que cette initiative peut avoir un impact révolutionnaire. »

Les entreprises qui se spécialisent dans les grandes données, l’analyse prédictive, le cloud computing, les articles vestimentaires, la technologie des capteurs, l’analyse génomique, les réseaux ou la technologie des communications, tous ces éléments faisant partie de la rubrique sur la santé numérique, seront admissibles au programme. Lire la suite sur israelvalley.com