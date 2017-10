Sans nouvelles de 12 israéliens suite à la fusillade de Las Vegas

Le ministère israélien des Affaires étrangères a signalé la disparition de 12 israéliens après le massacre le plus meurtrier de l’histoire des Etats-Unis qui a eu lieu ce matin à Las Vegas lors d’un concert de musique country et dont le bilan fait état d’au moins cinquante morts et deux cent blessés.

Juste avant 22h30, heure locale, l’individu a tiré sur le public d’un festival de musique country en plein air qui se tenait sur la Bay de Las Vegas dans le Nevada. Le suspect a été abattu par la police au 32ème étage de l’hôtel Mandalay Bay, où il s’était retranché. Cinquante personnes ont été assassinées et plus de 400 personnes ont été blessées. Lire la suite sur tel-avivre.com