Samedi soir, c’est Chavouot……La Torah, Pourquoi nous ?

S’agissant de donner d’Israël une définition exacte, le Targum emploie l’expression, aujourd’hui classique, de « peuple qui reçoit la Torah » ; Il faudrait pouvoir, avec toute la fraîcheur et l’étonnement d’une première lecture, recevoir le choc de cette formule surprenante. N’est-il pas plus adéquat de parler d’observance et de pratique pour décrire l’engagement à l’égard d’une loi, l’organisation de la vie sociale et individuelle selon les instructions d’un système juridique ?