Salles de sport d’Israël. Cinq profils courants. Body builder, le gros, le beau gosse…

C’est un fait. Les salles de sport poussent comme des champignons à Tel Aviv. Nous avons sélectionné dans cette news décalée (1) une partie des profils les plus adaptés aux habitués des salles à Tel-Aviv (1). Prenez l’esprit Low Cost, ajoutez y une bonne dose de muscles et vous obtiendrez SpaceFIX la première salle de sport à petit prix de Tel Aviv. Vous êtes prêts à suer pour pas cher ? En attendant lisez cet article de jooks.fr



1. Le body builder (et son cousin la body buildeuse). Sans aucun doute les plus freakos de la salle. Les mecs sont dans un autre monde, dans un turfu un peu décadent, où se mêlent monstruosité physique, protéines à outrance et esthétique improbable. Première évidence les concernant: tous ces énormes golgoths de salle sont des chômeurs. Impossible autrement de se faire un body pareil. De plus, ils sont malvoyants : c’est beaucoup trop. On a juste envie de leur dire, arrête poto, c’est bon, c’est horrible. Mais non, ils veulent gonfler toujours plus, va savoir pourquoi. Il faut quand même comprendre que ces mecs se sont crées un handicap tout seul: ils ne peuvent même plus lever le bras pour attraper leur douche ou enlever un t-shirt eux-même, mais c’est pas grave. Ils en veulent encore. Quant à leur style, que dire. De la pure folie, à la manière de ce débardeur violet fluo ultra-échancré qui te pique les yeux.Lire la suite sur israelvalley.com