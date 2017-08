Ernst Zündel: un sale type s’éteint dans son lit

Négationniste rageur, Ernst Zündel est mort tranquille, libre, dans son lit… Annoncé par sa femme, (la mort serait due à une crise cardiaque fulgurante), le décès de cet horrible bonhomme a été confirmé par une porte-parole de la municipalité de Bad Wilbad, Marina Lahmann.

Un négationniste « impur et dur » qui s’est offert le luxe d’une célébrité de bien mauvais aloi ! Une renommée venimeuse obtenue grâce à des publications à la gloire du Troisième Reich, d’autres consacrées à la négation de la Shoah et d’autres encore à propos d’un possible complot juif mondial.

Au début des années 90, Zündel avait bien été condamné pour avoir « diffusé de fausses nouvelles », mais cette décision avait été ultimement annulée par la Cour suprême, le plus haut tribunal du pays ayant jugé que cela violerait sa liberté d’expression garantie par la Charte des droits et libertés.

Expulsé vers l’Allemagne

Il fallut tout de même attendre l’hiver 2005, après bien des tergiversations pour qu’enfin il soit reconnu coupable de 14 chefs d’accusation par un tribunal de Mannheim et que la Cour fédérale autorise son expulsion vers l’Allemagne après avoir statué que ses activités à caractère raciste constituaient « une menace pour la sécurité nationale et pour la communauté internationale ».

Entre temps il s’était exilé aux États-Unis en 2001, avait ouvert un site antisémite jusqu’à ce que le Tribunal canadien des droits ne le force à le fermer et que Washington ne le renvoie deux ans plus tard au Canada pour « raison d’infractions aux lois sur l’immigration » (!).

Un sale type de moins qui cessera de nier que 6 millions de juifs ont été exterminés par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Mais combien en reste-t-il encore aujourd’hui de bien vivants ? Du style de ceux qui ont profané la stèle des enfants d’Izieu ces dernières heures?