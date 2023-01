Salah Hamouri invité par la mairie de Lyon à une conférence sur les accords d’Oslo

La mairie de Lyon organise le 1er février une conférence pour célébrer les 30 ans des accords d’Oslo, intitulée »Trente ans après la signature des accords d’Oslo, regards sur la Palestine ».

Un coup d’oeil à la liste des intervenants permet de se rendre compte qu’aucun représentant d’Israël ou d’une position défavorable aux accords d’Oslo ne sera présent. D’ailleurs, le titre lui-même de la conférence laisse peu de doutes quant au contenu de celle-ci: lorsque l’on parle de »Palestine » et non d’Israël, le message est clair. Le sort des Israéliens n’intéressent pas la mairie de Lyon et on irait même jusqu’à penser qu’elle a remplacé l’Etat juif par la Palestine, qui, rappelons-le n’existe pas. Lire la suite sur lphinfo.com