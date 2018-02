Ryanair envisage une ligne reliant Israël et Auschwitz en Pologne.

La low-cost irlandaise, bien connue dans le monde des compagnies aériennes, Ryanair envisage de créer une ligne reliant Israël et le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau en Pologne. Elle souhaite profiter du créneau des écoliers israéliens qui se rendent en voyage en Pologne et plus particulièrement sur le site d’Auschwitz qui a accueilli en 2012 1.43 million de touristes. Ryanair est devenue en 2012 la première compagnie aérienne en Pologne.

« Apparemment, tous les enfants israéliens doivent se rendre en Pologne pour voir Auschwitz. Nous pouvons les aider à le faire », a déclaré lundi le directeur général adjoint de Ryanair, Howard Millar. La compagnie serait, selon son porte-parole, en discussion avec différents aéroports israéliens mais le projet n’en serait qu’au stade « exploratoire ». (pnc-contact.com) Lire la suite sur israelvalley.com