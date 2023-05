Russie-Iran: un rapprochement qui sème la guerre

Grant Rumley, membre du Washington Institute for Near East Policy, a déclaré que le flux d’armes vers l’Iran ne fera qu’exacerber les tensions au Moyen-Orient et augmenter la possibilité d’un futur conflit dans la région, et les conséquences de la nouvelle ligne d’approvisionnement militaire entre La Russie et l’Iran doivent se répercuter au-delà du champ de bataille.