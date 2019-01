Rupture d’un barrage au Brésil (au moins 300 disparus) : Israël envoie des équipes de secours, Bolsonaro remercie l’Etat juif

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi en début de soirée l’envoie d’équipes de secours au Brésil pour aider à la recherche des disparus au lendemain de la rupture d’un barrage minier qui a fait au moins neuf morts.

"Suite à la catastrophe au Brésil qui a conduit à des centaines de personnes disparues, je me suis entretenu avec le Président du Brésil et j'ai proposé qu'Israël envoie une assistance immédiate sur les lieux de la catastrophe pour aider à la recherche des personnes disparues. Le Président du Brésil m'a remercié et a répondu favorablement à la proposition. Dans la journée qui vient, une délégation israélienne va rejoindre la zone sinistrée avec des équipements", a indiqué le dirigeant israélien.